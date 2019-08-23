Гродненцу ампутировали часть ноги. Сестра говорит, что его избил ОМОН

Источник материала: Tut.by

Житель Гродно Денис Лукьянов попал в больницу после конфликта с милицией на автомобильном фестивале. У него серьезная травма ноги, он находится в реанимации уже несколько дней. Его сестра сообщила журналистам, что ОМОН «отрабатывал удары» на мужчине. Официального комментария представителей МВД пока нет.



Денис Лукьянов. Фото: личный архив / svaboda.org

Сестра пострадавшего: «Избивали профессионалы»

Инцидент произошел 29 июля. 36-летний Денис вместе с другом и его девушкой были на фестивале SunDay. Мужчину задержал ОМОН, из-за алкогольного опьянения его решили доставить в РОВД.

«По дороге в РОВД машину остановили около леса. Дениса вывели из машины и отвели немного вглубь, за деревья. А там внезапно началась карусель: один за другим омоновцы начали отрабатывать свои приемы, при этом еще радовались и хвалились друг перед другом, мол, смотри, как я могу! Продолжалось это несколько десятков минут. То, что избивали профессионалы, четко понятно, ведь не осталось ни одного заметного синяка или гематомы», — приводит « Еврорадио » слова Дарьи, двоюродной сестры Дениса.

В РОВД на Дениса составили протокол по статье 17.1 Административного кодекса и выписали минимальный штраф — 0,2 базовой величины, т.е. 5 рублей 10 копеек. После его отправили в вытрезвитель, где мужчина провел ночь.

После Денис вышел на работу. У него сильно болели ноги, но каких-то видимых повреждений не было. Поэтому, рассказывает Дарья, он решил подождать, пока боль пройдет сама, и не стал заявлять об избиении. Через три дня на ягодицах начали появляться гематомы. Мужчина решил, что и это пройдет, и просто отлеживался дома.

Неделя в реанимации, шесть операций

Но случай оказался намного более серьезным, чем он думал. Через две недели началось отмирание мышц. Дениса положили в больницу.

Состояние мужчины быстро ухудшалось. По словам Дарьи, за две недели в больнице ему провели шесть операций и ампутировали часть левой ягодицы, но некроз не закончился. По данным « Радио Свобода », инфекция продолжает распространяться по телу и подходит к внутренним органам. Уже неделю мужчина лежит в реанимации.



Фото: личный архив / svaboda.org

«Врачи долгое время не могли понять, что происходит. Говорили, что некроз мышц невозможен после падения. Такое бывает, когда в ДТП зажмет на несколько часов ноги, а также, если бьют резиновыми дубинками. Говорили, что, по-видимому, родственники не знают всю правду о том, что случилось», — рассказала Дарья «Радио Свобода».

В пятницу, 23 августа, Денису сделали очередную операцию на ноге.

«Его чистят, перевязывают. Во время чистки срезают часть мышц, так как они заражены. Чистят отмершую плоть на ноге… У него вся нога порезана. Уже пол-ягодицы нет», — говорит двоюродная сестра.

Допрос в реанимации

Вечером его посетили родная сестра и жена, чтобы покормить, провести гигиенические процедуры. Мужчина еще не отошел от наркоза и даже не сразу узнал родственников.

«Спрашивал: „А какой сегодня день? А что, я снова на операции? Меня опять чистили?“. Был в бреду», — говорит Дарья.

Однако в палату к Лукьянову пришли шесть мужчин в штатском, не представившись, попросили родственников выйти. Как они потом поняли, это следователи пришли на допрос.

«Они [родственники — РС] мне звонят в панике. „Здесь милиции понаехало. Облепили его. Все в штатском, высокие, здоровые. Никто ксиву не показал. Без погон. С папками, с сумками. Всех выгнали“. У него был шок», — передает слова родственников Дарья.

Допрос длился четыре часа и касался жалобы Дениса в Следственный комитет и прокуратуру по поводу его избиения омоновцами. В палате кроме него и следователей никого не было, даже врачей или медсестер. Отдельно допросили также Дарью и жену Дениса Юлию.



У Дениса трое детей. Фото: личный архив / svaboda.org

Родственники сомневаются, что Денис находился в адекватном состоянии, так как еще не отошел от наркоза.

«Я хочу узнать, дал заведующий отделением разрешение на допрос. Почему у нас, у родственников, НЕ спросили разрешения? Может ли он в таком состоянии давать показания? Человек в реанимации. Две недели в больнице. Чудовищные боли… Он не может давать никаких внятных показаний», — рассуждает Дарья, юрист по профессии.

Увидеться с Денисом после допроса родственники так и не смогли. Позвонить ему непосредственно в реанимацию тоже нельзя, так как в пациентов забирают телефоны.

«Медсестры говорили: „Мы закрываем больницу. Выходите“. Нет. Им было все равно. Человек не ел сутки до операции. Он хочет есть. Он хочет пить», — рассказывает Дарья.

Как позже объяснил Дарьи заведующий отделения реанимации, следователи могут допрашивать пациента, если он находится в сознании.

Официального комментария пока нет

Официальных комментариев МВД об этой ситуации пока нет. В пресс-службе гродненской милиции журналисту « Еврорадио » ответили, что о ситуации они не знают, и пообещали дать комментарий в понедельник.