«Красный Крест» прощался с летом в Борисове

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На празднике всем ребятам волонтеры БОКК вручили подарки к новому учебному году в рамках проведения общереспубликанской благотворительной акции «Соберем детей в школу», которая проходит с 1августа по 15 сентября. Первичные организации БОКК Борисовского района уже собрали немало канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, предметов для художественного творчества, портфелей, обуви, одежды и многое другое. Все это было передано адресатам – ребятам из 150 многодетных семей, где воспитывается 325 детей-школьников. Спонсорами выступили Борисовская фабрика Гознака, ОАО «Триада», ОАО «Борисовский завод агрегатов», церковь «Божьи дары» при активном участии неравнодушных жителей Борисовского района.

Члены волонтерского отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации «Березина» угощали всех участников бутилированной водой, развернув акцию «Жара», организовали информационную работу по пропаганде принципов Красного Креста, провели занимательные игры, конкурс рисунков на асфальте и на картоне, аквагримм и флешмоб. Счастью ребят не было предела. С хорошим настроением и яркими впечатлениями, которыми волонтерам Красного Креста удалось поделиться с ребятами, они вступят в новый учебный год.