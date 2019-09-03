День знаний в Глусской санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией

Источник материала: Радзiма





В этом году в Глусской санаторной школе-интернате для детей с соматической патологией будут проходить оздоровление и учиться 110 ребят из разных уголков Могилёвской области. На протяжении летних месяцев в школе шла подготовка к новому учебному году. Как рассказал редакции директор санаторной школы-интерната Анатолий Ласоцкий, за это время строительные бригады из Бобруйска, Дзержинска, Витебска, Барановичей, а также педагоги школы обновили фасад здания, заменили окна в спальном и учебном корпусах, противодымовые двери в спальном корпусе, провели косметический ремонт спален и учебных кабинетов. Всего на обновление школы к новому учебному году было потрачено 110 тысяч рублей.

Поздравить ребят и педагогов школы с Днем знаний на торжественную линейку 2 сентября приехали почетные гости: министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа, генеральный директор Могилёвского ГПЛХО Владимир Раевский, председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко, директор Глусского лесхоза Сергей Максимович.







Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа пожелал ребятам хороших оценок, отметил, что им можно позавидовать, потому как у них есть возможность каждый день делать для себя открытия, узнавать что-то новое, а педагогам пожелал здоровья, терпения, прилежных и послушных учеников.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха. От имени районного исполнительного комитета он поздравил детей, учителей, родителей с началом нового учебного года и отметил, что в нашей стране, в том числе и в Глусском районе, очень много делается для образования: к новому учебному году преобразились школы и в Глуске, и в районе, создаются все условия, чтобы детям было комфортно учиться и они росли здоровыми и умными.

Генеральный директор Могилёвского ГПЛХО Владимир Раевский присоединился ко всем сказанным теплым словам и еще пожелал ребятам успехов в спортивных состязаниях. «Возможно, — отметил Владимир Раевский, — когда-нибудь за достижения в спорте ваши имена прозвучат не только здесь, в Глуске, но и на всю республику».







Уже стало хорошей традицией, что гости в санаторную школу приходят не с пустыми руками. От Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь в школу для ребят была передана стиральная машина, от Глусского райисполкома — холодильник, а от Могилёвского ГПЛХО — спортивный инвентарь.

Директор санаторной школы-интерната Анатолий Ласоцкий от имени учеников, педагогов и родителей поблагодарил гостей за подарки, за то, что постоянно приезжают в школу, помогают, поддерживают. Также он отметил, что ребята тоже стараются и не подводят школу — на протяжении прошлого учебного года они участвовали в спортивных соревнованиях, в районных предметных олимпиадах, где занимали призовые места.

Здесь же, на торжественной линейке, ученики санаторной школы продемонстрировали свои таланты — они пели, читали стихи. Ребята из школы искусств и вокальный коллектив из Центра творчества музыкальными номерами тоже поздравили всех присутствующих с Днем знаний.

Новый учебный год в санаторной школе стартовал с первого звонка, который в завершение торжественной линейки дали ученица 2-го класса Анастасия Зыкова и ученик 9-го класса Владислав Лиходиевский.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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