3 сентября состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии

3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб. 59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16
3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб.59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16, на котором обсуждались организационные вопросы, а также были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь окружной избирательной комиссии.
|Наименование территориальной комиссии, наименование и номер избирательного округа
|Фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии
|Место работы
и занимаемая должность
|Служебные телефоны
|Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16
|Председатель –
Микулич Алексей Васильевич
|коммунальное унитарное производственное предприятие «Маньковичи», директор
|2 23 59
|Заместитель председателя — Сидоревич Сергей Федорович
|Столинский райисполком,
заместитель председателя
|2 30 31
|Секретарь –
Лахадынова Елена Сергеевна
|Столинский райисполком,
начальник отдела организационно- кадровой работы
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2 05 94