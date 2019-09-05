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3 сентября состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии

06.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

3 сентября состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии
3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб. 59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16

3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб.59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16, на котором обсуждались организационные вопросы, а также были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь окружной избирательной комиссии.

Наименование территориальной комиссии, наименование и номер избирательного округа Фамилия, имя, отчество председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии Место работы
и занимаемая должность		 Служебные телефоны
Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16 Председатель –

Микулич Алексей Васильевич

 

 коммунальное унитарное производственное предприятие «Маньковичи», директор 2 23 59
Заместитель председателя — Сидоревич Сергей Федорович Столинский райисполком,

заместитель председателя

 2 30 31
Секретарь –

Лахадынова Елена Сергеевна

 Столинский райисполком,

начальник отдела организационно- кадровой работы

2 05 94

 

 
 
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3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб. 59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии
 
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