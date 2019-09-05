3 сентября состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии

Источник материала: Навiны Палесся



3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб. 59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16

3 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Столин, ул.Советская, 69, каб.59, состоялось первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столинскому избирательному округу №16, на котором обсуждались организационные вопросы, а также были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь окружной избирательной комиссии.