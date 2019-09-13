Кадры района. Учитель математики и информатики Владимир Маркевич

Источник материала: Газета Авангард

Продолжая добрую традицию рассказывать на страницах районки о молодых и перспективных кадрах Будакошелевщины, «Авангард» отправился в Уваровичскую среднюю школу, где встретился с учителем математики и информатики Владимиром Маркевичем. Молодой и целеустремленный педагог уже сумел зарекомендовать себя с положительной стороны среди коллег и, что самое главное, среди учеников.





Начало сентября – самое напряженное и насыщенное время не только для школьников, но и для учителей, которые со всей ответственностью к нему готовились и с нетерпением ждали встречи с учениками. Наш сегодняшний герой не исключение. Несмотря на то что небольшой опыт работы в школе у него уже есть, торжественная линейка, приуроченная к новому учебному году, в его трудовой биографии первая.

Молодой человек в школе работает с января нынешнего года, но времени, по его признанию, хватило, чтобы понять, что с выбором профессии он не ошибся. Наш герой родился в интернациональной семье в далеком Калининграде, где волею судьбы встретились мама-белоруска и папа-украинец. Когда ему было три года, родители приехали на родину к матери в агрогородок Еремино, где впоследствии и остались.

– Моя любовь к детям родом из семьи, – делится Владимир Маркевич,– ведь я самый старший из шести детей. Всегда с удовольствием помогал родителям присматривать за младшими, а еще охотно делал с ними уроки, подтягивал по математике, которая давалась мне особо легко, видимо, отсюда и берет начало тяга к преподаванию. К тому же и мама по образованию педагог-психолог.

После девяти классов Владимир Маркевич поступил учиться в Гомельский аграрно-экономический колледж на техника-программиста. В процессе учебы к нему обращались знакомые, которым была нужна помощь по математике. Молодой человек охотно занимался с будущими абитуриентами, и впоследствии они поступали в выбранные учебные заведения. Именно тогда он понял, что педагогика ему гораздо ближе, нежели программирование. Поэтому сразу после окончания колледжа Владимир поступил в ГГУ имени Франциска Скорины на математика-программиста. Помимо учебы, в его жизни находилось место и другим увлечениям, главное из которых – спорт. Еще в школьные годы он попробовал себя в разных видах спорта: занимался волейболом, баскетболом, шахматами, конным спортом, но особое внимание уделял футболу. При всем этом времени хватало даже на подработку.

Во время учебы в университете молодой человек связал свою судьбу с девушкой Анастасией, с которой познакомился еще во время учебы в колледже. Сейчас у пары подрастает двухлетний сынишка Глеб.

– На четвертом курсе начал подыскивать постоянную работу. На тот период в Гомеле и Еремино, где проживаю, свободных мест в школах не нашлось, зато в Уваровичской средней школе освободилось место учителя математики, поэтому без особых раздумий отправился туда, – рассказывает молодой учитель. – Первое впечатление от школы у меня осталось самое положительное. Коллектив встретил и принял меня доброжелательно, правда, директор сразу настроил на рабочий лад, отметив, что нагрузка будет немаленькая, ведь предстоит работа с выпускными классами, а значит, совмещать работу и учебу будет непросто. Поэтому на первое место я поставил работу, не забывая при этом и об учебе. И результаты, как говорится, не заставили себя долго ждать, мне удалось быстро найти «общий язык» и наладить взаимосвязь с учениками.

В этом году молодой человек успешно закончил университет. Он признается, что работать учителем ему очень нравится. К тому же плюсов работы в школе немало. Это и постоянное общение, и поиск чего-то нового, и саморазвитие, а главное – движение только вперед. У молодого учителя много задумок и планов. Так, при поддержке администрации школы он начал переоборудование рабочего кабинета, где появился проектор для занятия стереометрией.

– Мне нравится моя работа прежде всего тем, что я принимаю непосредственное участие в закладке фундамента знаний школьников, чтобы в будущем они смогли реализовать себя в профессии. И это, на мой взгляд, самое важное, – отмечает молодой учитель. – А пока буду набираться профессионального опыта и прививать ребятам любовь к математике и информатике. Уверен, что вместе у нас все получится.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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