|
Гродно отметил свой 891 день рождения. Смотрите, как это было
14.09.2019 23:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродно исполнился 891 год. Отпраздновали день рождение с размахом на нескольких концертных площадках, с духовыми оркестрами, модными ведущими, ярмаркой мастеров, спортивными достижениями и просто с хорошим настроением. Как проходил праздник — в фоторепортаже TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно исполнился 891 год. Отпраздновали день рождение с размахом на нескольких концертных площадках, с духовыми оркестрами, модными ведущими, ярмаркой мастеров,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)