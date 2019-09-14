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Гродно отметил свой 891 день рождения. Смотрите, как это было

14.09.2019 23:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродно исполнился 891 год. Отпраздновали день рождение с размахом на нескольких концертных площадках, с духовыми оркестрами, модными ведущими, ярмаркой мастеров, спортивными достижениями и просто с хорошим настроением. Как проходил праздник — в фоторепортаже TUT.BY.















 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно исполнился 891 год. Отпраздновали день рождение с размахом на нескольких концертных площадках, с духовыми оркестрами, модными ведущими, ярмаркой мастеров,...
 
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