ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно появились «лжепереписчики» населения и активизировались продавцы фильтров

19.09.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно пенсионерам неизвестные продавцы предлагают установить дорогие фильтр для воды, которые по-настоящему не нужны, а также участились случаи телефонного мошенничества в преддверии переписи населения: «лжепереписчики» по телефону пробуют узнать личную информацию, в том числе и данных банковских карт, а потом пытаются похитить деньги, сообщает милиция региона.


В начале этой недели по домам на улице Ожешко в Гродно ходили люди, которые предлагали приобрести и установить фильтры для очистки воды. Представляясь сотрудниками компании, действующей по заказу Гродненского центра гигиены и эпидемиологии, лжеспециалисты рассказывали о том, что качество воды в городе ухудшается, поэтому эпидемиологи предлагают установить специальные фильтры. При этом продавцы пытались предлагали свой товар по завышенным ценам. Целевой аудиторией были выбраны пенсионеры — именно им легче всего внушить миф о «плохой» воде и о том, что оборудование им продается со скидкой.

Сейчас милицией по этому факту проводится проверка.

Кроме того, в преддверии переписи населения горожанам начали поступать телефонные звонки от лжепереписчиков, которые пробуют узнать личную информацию, в том числе о данных банковских карт.

Милиция напоминает, что при проведении опроса населения переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и паспорт. Также у него будут сумка с логотипом переписи и планшет. Перепись не проводят по телефонам.

Если вы столкнулись с подобными фактами, сообщите об этом в милицию по 102.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно пенсионерам неизвестные продавцы предлагают установить дорогие фильтр для воды, которые по-настоящему не нужны, а также участились случаи телефонного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Молодечно с сыном обманули знакомых на 260 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика