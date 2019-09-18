В Гродно появились «лжепереписчики» населения и активизировались продавцы фильтров

Источник материала: Tut.by

В Гродно пенсионерам неизвестные продавцы предлагают установить дорогие фильтр для воды, которые по-настоящему не нужны, а также участились случаи телефонного мошенничества в преддверии переписи населения: «лжепереписчики» по телефону пробуют узнать личную информацию, в том числе и данных банковских карт, а потом пытаются похитить деньги, сообщает милиция региона.





В начале этой недели по домам на улице Ожешко в Гродно ходили люди, которые предлагали приобрести и установить фильтры для очистки воды. Представляясь сотрудниками компании, действующей по заказу Гродненского центра гигиены и эпидемиологии, лжеспециалисты рассказывали о том, что качество воды в городе ухудшается, поэтому эпидемиологи предлагают установить специальные фильтры. При этом продавцы пытались предлагали свой товар по завышенным ценам. Целевой аудиторией были выбраны пенсионеры — именно им легче всего внушить миф о «плохой» воде и о том, что оборудование им продается со скидкой.

Сейчас милицией по этому факту проводится проверка.

Кроме того, в преддверии переписи населения горожанам начали поступать телефонные звонки от лжепереписчиков, которые пробуют узнать личную информацию, в том числе о данных банковских карт.

Милиция напоминает, что при проведении опроса населения переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и паспорт. Также у него будут сумка с логотипом переписи и планшет. Перепись не проводят по телефонам.

Если вы столкнулись с подобными фактами, сообщите об этом в милицию по 102.