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День информирования в гимназии

19.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

День информирования в гимназии
День информирования в гимназии

В день информирования председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха провел встречу с коллективом гимназии Глуска. Говорили о предстоящей переписи населения, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве, медицине, торговле, правопорядке и пожарной безопасности.


День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии
День информирования в гимназии

 
 
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В день информирования председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха провел встречу с коллективом гимназии Глуска. Говорили о предстоящей переписи...
 
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