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День информирования в гимназии
19.09.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В день информирования председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха провел встречу с коллективом гимназии Глуска. Говорили о предстоящей переписи населения, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве, медицине, торговле, правопорядке и пожарной безопасности.
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В день информирования председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха провел встречу с коллективом гимназии Глуска. Говорили о предстоящей переписи...
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