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Республиканская акция «Молодёжь за безопасность» стартовала на Пинщине

24.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Республиканская акция «Молодёжь за безопасность» стартовала на Пинщине
23 сентября свой старт взяла республиканская акция «Молодежь за безопасность». Как рассказал корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, акция приурочена к дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП), который она отметит в октябре.

Основной целью является популяризация деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и профессии спасателя-пожарного, повышение знаний о безопасности.

Акция пройдет с 23 сентября по 15 октября на территории г. Пинска и Пинского района и разделится на три этапа:

  • 1-й этап – 24 сентября – 1 октября (акция пройдет в сельских населенных пунктах, в жилых домах ветеранов ВОВ, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов). Завершением этого этапа станет профилактическое мероприятие, которое пройдёт 1 октября  в территориальном центре социального обслуживания населения в Международный день пожилых людей в формате «Ярмарок безопасности» и конкурсов «СуперСтар».
  • 2-й этап – 2 – 9 октября (акция будет проводиться в учреждениях общего среднего образования, в социальных приютах, домах-интернатах). Спасатели с развлекательно-обучающей программой: проведут викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП, проведут презентацию журнала «Юный спасатель».
  • 3-й этап – 10-15 октября (акция пройдет в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, Дворцах молодежи, культуры и на открытых площадках). Широкомасштабные мероприятия пройдут на открытых площадках в д.Березовичи и Пинском горрайотделе по ЧС.

– Работа с подрастающим поколением – одно из приоритетных направлений деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, – отметил Олег Червяковский и добавил, что работники МЧС с помощью юных спасателей-пожарных в очередной раз напомнят жителям города и района о том, что культуру безопасности жизнедеятельности необходимо прививать и воспитывать с детства.

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