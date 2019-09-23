Республиканская акция «Молодёжь за безопасность» стартовала на Пинщине

Источник материала: Полесская правда



23 сентября свой старт взяла республиканская акция «Молодежь за безопасность». Как рассказал корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, акция приурочена к дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП), который она отметит в октябре.

Основной целью является популяризация деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и профессии спасателя-пожарного, повышение знаний о безопасности.

Акция пройдет с 23 сентября по 15 октября на территории г. Пинска и Пинского района и разделится на три этапа:

1-й этап – 24 сентября – 1 октября (акция пройдет в сельских населенных пунктах, в жилых домах ветеранов ВОВ, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов). Завершением этого этапа станет профилактическое мероприятие, которое пройдёт 1 октября в территориальном центре социального обслуживания населения в Международный день пожилых людей в формате «Ярмарок безопасности» и конкурсов «СуперСтар».

(акция пройдет в сельских населенных пунктах, в жилых домах ветеранов ВОВ, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов). Завершением этого этапа станет профилактическое мероприятие, которое пройдёт 1 октября в территориальном центре социального обслуживания населения в Международный день пожилых людей в формате «Ярмарок безопасности» и конкурсов «СуперСтар». 2-й этап – 2 – 9 октября (акция будет проводиться в учреждениях общего среднего образования, в социальных приютах, домах-интернатах). Спасатели с развлекательно-обучающей программой: проведут викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП, проведут презентацию журнала «Юный спасатель».

(акция будет проводиться в учреждениях общего среднего образования, в социальных приютах, домах-интернатах). Спасатели с развлекательно-обучающей программой: проведут викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП, проведут презентацию журнала «Юный спасатель». 3-й этап – 10-15 октября (акция пройдет в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, Дворцах молодежи, культуры и на открытых площадках). Широкомасштабные мероприятия пройдут на открытых площадках в д.Березовичи и Пинском горрайотделе по ЧС.

– Работа с подрастающим поколением – одно из приоритетных направлений деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, – отметил Олег Червяковский и добавил, что работники МЧС с помощью юных спасателей-пожарных в очередной раз напомнят жителям города и района о том, что культуру безопасности жизнедеятельности необходимо прививать и воспитывать с детства.