Мужчина, который спас колхозного коня с горящей фермы в Наровлянском районе, умер от ожогов

Источник материала: Tut.by

Работник хозяйства «Владимировский-Головчицы», который во время пожара бросился в горящий ангар, чтобы спасти привязанного коня, умер, сообщили TUT.BY на предприятии.



Фото:narovlya.by

Напомним, пожар на территории молочной фермы в деревне Буда-Головчицкая вспыхнул днем 9 сентября. На складе горела солома.

Спасатели ликвидировали возгорание. А в больницу с ожогами 20% тела доставили работника хозяйства, который спасал привязанного к опоре горящего склада коня.

Мужчина умер.