Двум жителям Витебска грозит до 10 лет за выходку с пневматикой: обстреляли машину с людьми

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела в отношении двух жителей Витебска. Их обвиняют в том, что ночью 17 июня они из пневматики обстреляли машину с людьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Ночью 17 июля в милицию позвонил парень и рассказал: по дороге из магазина ко дворцу спорта их машину обстреляли неизвестные люди на VW Passat. Владелец получил травму лица, авто оказалось повреждено, а его четверо друзей — напуганы. Оказалось, той ночью из Орши возвращалась компания четверых витебчан, а на перекрестке их машина поравнялась с «жигулями» потерпевшего. Там между двумя компаниями завязалась словесная перепалка, а потом стали обгонять друг друга. В какой-то момент из VW Passat началась стрельба.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство). Обвиняемыми стали двое мужчин возрастом 46 и 19 лет. Согласно материалам дела, они направляли в сторону машины и пассажиров пневматические пистолеты «ПМ49» и «Stalker» (оба — калибра 4,5 миллиметра). А затем выстрелили не менее 21 раза шариковыми пулями.

В ожидании суда старший из фигурантов находится под подпиской о невыезде, второй — под стражей. Согласно санкции статьи им грозит наказание от 3 лет ограничения свободы до 10 лет лишения.