Где есть инициатива и мотивация

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В начале недели на базе средней школы №1 г. Новолукомля состоялась выездная коллегия главного управления по образованию Витебского облисполкома. В работе коллегии принял участие помощник Президента — инспектор по Витебской области А. К. Линевич. Всех участников приветствовали председатель Чашникского райисполкома Л. В. Плешко, заместитель председателя И. Ф. Сыровченко.

Неслучайно выбор пал именно на среднюю школу №1 в Новолукомле как место проведения коллегии. В школе, в чем и убедились все участники мероприятия, современная материально-техническая база, учебные классы, специализированные помещения, мастерские оснащены всем необходимым оборудованием. Межшкольный центр допризывной подготовки, открытие которого состоялось благодаря поддержке местных и областных органов власти, Министерства обороны Республики Беларусь, депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь И. Ф. Мартынова и других также впечатлил. Современные технические средства, оборудование, тир позволяют в полной мере получать учащимся района знания и оттачивать практические навыки по начальной военной подготовке и медицине.





Экскурсия по учреждению образования была насыщенной и интересной, ведь здесь есть что показать и чему поучиться. Многое сделано благодаря не только инициативе руководства школы (прежнему директору И. Ф. Сыровченко, нынешнему — Ф. А. Вишневской), района, отдела по образованию, но и творческим, активным учителям и ученикам, в том числе и выпускникам. Неравнодушны в этом отношении и педагоги, и учащиеся, и работники школы. Каждый вносит свой посильный вклад в благоустройство учреждения. Это ценно. Подробно о проводимой работе по укреплению материально-технической базы рассказала директор первой новолукомльской школы Фаина Авсеевна Вишневская.

Основной темой коллегии стало подведение итогов летней оздоровительной кампании. Начальник отдела по воспитательной работе главного управления по образованию Витебского облисполкома О. Н. Дорожко познакомила присутствующих с соответствующей информацией.

Востребованность стационарных лагерей для оздоровления детей мотивирует на открытие новых таких объектов, что постепенно и происходит, ведь активный отдых за городом для своих чад выбирают многие родители.

Помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Константинович Линевич отметил, что школы должны быть практичными, безопасными, комфортными для детей, что можно видеть на примере новолукомльской первой школы. Важным является и открытие Центра допризывной подготовки на базе учреждения и многое другое, на что стоит обратить внимание в целях заимствования опыта. Для всего нового и перспективного необходима прежде всего инициатива на местах, в каждом коллективе. Любой значимый проект найдет поддержку у руководства, стоит только активизировать свои возможности и передовые идеи.

Были также выражены слова благодарности за организацию работы руководству школы, педагогам, представителям районной власти. Участникам коллегии адресовались слова поздравления с Днем учителя, пожелания плодотворной работы, успешной деятельности по воспитанию подрастающего поколения.

Начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Д. Л. Хома, подводя итоги коллегии, сделал акцент на аспектах, требующих особого внимания. Дмитрий Леонидович также поблагодарил принимающую сторону за организацию выездной коллегии.

Для участников мероприятия была организована экскурсия на Лукомльскую ГРЭС.

Наталия ШИРКО.