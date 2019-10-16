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Под Гомелем дикие собаки терроризируют деревню: нападают на людей и уничтожают домашний скот и птицу

17.10.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Старая Белица Гомельского района бездомные дикие собаки держат в страхе и людей, и животных. Вчера укусили за ногу местную жительницу, позавчера уничтожили цыплят, на прошлой неделе оставили многодетную семью без кормилиц-коз, а в сентябре залезли в свинарник и загрызли двух поросят. И что с этим делать, местные не знают.


Елена Шамехина за одну ночь лишилась сразу четырех коз. Чудом уцелела лишь единственная — Цыганка. Женщина показывает фото в телефоне: на них полутораметровый забор, а за ним — убитые животные.

— Утром 1 октября встала рано утром, вышла в сарай и чуть не упала — лежат мои козочки, — до сих пор не может сдержать слез Елена.


И это далеко не единственный случай. В Старой Белице от бездомных собак страдают все, кто имеет подворье.

В сентябре повадились в курятник к местной жительнице Татьяне — уничтожили около 40 цыплят. У Натальи на днях загрызли кроликов. А у Нины — двух поросят.


Говорят, дикие животные появились в Старой Белице не так давно. Откуда — никто толком не знает, но есть версии:

— У нас за деревней озеро, его арендовали, и там жили четыре сторожевые собаки. Сейчас арендатор ушел, а собаки остались. И им же надо чем-то питаться, — предполагают местные.

Днем собак никто не видит. Вероятно, они живут в лесу, а ночью выходят «на охоту».

— Если им хватает сил убить козу или поросенка, то и с маленьким ребенком смогут справиться, — переживают жители Старой Белицы — и вспоминают страшный случай три года назад в другой деревне под Гомелем, где стая собак загрызла 64-летнего мужчину.

А вчера одна бездомная собака (говорят, не из тех, что из леса) укусила за ногу мать Надежды Шараевой.

— Эта собака вроде и небольшая, но очень агрессивная. Лежит возле двухэтажки, и если ей кто-то не нравится — нападает. Летом укусила девочку, вчера схватила за ногу мою маму, — рассказывает женщина.


В Урицком сельисполкоме, в состав которого входит Старая Белица, о проблеме знают.

— Как раз вчера от жителей поступило обращение, мы подали заявку в Гомельский райжилкомхоз. Бригада должна выехать. Но в таких деревнях отследить стаи очень сложно, рядом лес, собаки могут прятаться там и отловить их тогда почти невозможно, — переживает временно исполняющая обязанности председателя сельисполкома Юлия Борухова.

В деревне ждут отлов.

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Теги: Гомель
 
 
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В деревне Старая Белица Гомельского района бездомные дикие собаки держат в страхе и людей, и животных. Вчера укусили за ногу местную жительницу, позавчера...
 
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