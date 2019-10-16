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Любимая фраза - «обратите внимание». Что «гуру образования» из Британии написал про белорусскую школу

17.10.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси побывал «гуру образования» Росс МакГилл (Ross Morrison McGill, Teacher Toolkit) из Британии и поделился своими наблюдениями о белорусской школе, сообщает посольство Великобритании на своей странице в фейсбуке.

Популярность Россу МакГиллу принес аккаунт в твитере, который он начал вести в 2010 году. Вскоре он стал самым читаемым учителем в британских социальных сетях, и в 2015 году был признан одним из 500 самых влиятельных людей Британии по версии Sunday Times. В Беларусь он был приглашен на конференцию EdCamp, и ему удалось побывать на уроках английского в одной из региональных гимназий. На своем сайте он рассказал, на какие отличия обратил внимания:

— журнал для выставления оценок — бумажный. Оценки ставят вручную. Недостаток информационных технологий;

— есть расписание проветривания классов;

— двери классной комнаты отрываются наружу;

— отличный школьный обед, ученики сами раздают еду.

— кажется, «обратите внимание» (pay attention to) — любимая фраза учителей. Интересно, что она используется в учебниках во введении к текстам.

— у всех учеников были мобильные телефоны, которые, казалось, не оказывали влияние на поведение. «Было удивительно, что некоторые спрашивают, какой у меня аккаунт в соцсети», — написал Росс МакГилл;

— Зарплата учителей низкая, а мнение родителей и политиков имеет больший вес, чем мнение учителя-профессионала.

 
 
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В Беларуси побывал «гуру образования» Росс МакГилл (Ross Morrison McGill, Teacher Toolkit) из Британии и поделился своими наблюдениями о белорусской школе, сообщает посольство...
 
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