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На TUT.BY проходит голосование по 111-му Виртуальному округу. Выберите своего депутата

17.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня — основной день голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендует 513 кандидатов. А у нас на TUT.BY — тоже голосование. Выбираем депутата по 111-му Виртуальному округу.

В начале недели у вас была возможность определить наиболее близкого себе по духу и убеждениям кандидата. А сегодня — основной день голосования игры. Выбирайте!

Крепкий хозяйственник

Тихон Иванович Протосовицкий, генеральный директор КУП «Белпиншлях». 60 лет. Родился в деревне Поречье Пинского района. Окончил Белорусский государственный университет транспорта и Академию управления при президенте. Прошел путь от водителя до руководителя крупного предприятия. Выдвигается от трудового коллектива. Женат, двое взрослых детей. Доход за 2018 год — 50 тысяч рублей. В собственности участок в СТ «Реченька» Смолевичского района. Увлечения: дача, рыбалка.

Подробнее о Тихоне Протосовицком

Главный лозунг моей избирательной кампании: «Эффективная промышленность и сельское хозяйство — стабильность».

В сфере внешней политики я придерживаюсь курса на многовекторность с сохранением и развитием Союзного государства Беларуси и России. Считаю, что тесные связи с РФ — залог эффективности белорусской экономики.

Выступаю за дальнейшее совершенствование структуры и функций государственных органов, сокращение аппарата управления. Главное — обеспечить стабильную работу предприятий, занятость и достойную зарплату, усилить поддержку работников сельского хозяйства.

Обещаю, став депутатом, добьюсь, чтобы к 2025 году средняя зарплата по стране составила не менее 600 долларов в эквиваленте, а пенсия — менее 40% от средней зарплаты.

Буду заботиться о нашей с вами безопасности: работать над повышением престижа службы в армии и милиции, а к обеспечению правопорядка считаю целесообразным привлекать молодежные организации. В школе должно быть больше практических занятий, а молодежи следует обеспечить гарантированное первое рабочее место.

На посту депутата буду содействовать созданию новых рабочих мест в округе и обещаю благоустроить зону отдыха у Мухли.

Директор школы

Анна Андреевна Лабанович, директор школы № 107 г. Минска. 45 лет. Родилась в семье педагогов. Окончила Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. 15 лет работала учителем начальных классов в школах Могилева и Минска, завучем по воспитательной работе, с сентября 2016 года — директор ГУО СШ № 107 г. Минска. Награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь». Выдвигается от трудового коллектива. Замужем, двое сыновей: 16 и 14 лет. Доход за 2018 год — 30 тысяч рублей. Имеет в собственности квартиру в Минске. Увлечения: бальные танцы.

Подробнее об Анне Лабанович

Я поддерживаю политический курс Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Выступаю за сохранение гражданской стабильности, правопорядка и законности; надежной правовой защиты каждого гражданина; совершенствование мер борьбы с коррупцией и бюрократией; жесткий контроль за ценами.

Гражданам страны нужно обеспечить достойную зарплату. В первую очередь, поднять зарплаты бюджетникам: учителям и врачам. Всех малоимущих — охватить адресной материальной помощью.

Убеждена: залог успешного будущего — здоровая и образованная нация. Поэтому считаю важным обеспечить качественное среднее образование путем повышения престижа педагогического труда и оптимизации учебных программ; создать условия для демографического роста, в том числе через поддержку молодых семей. Считаю необходимым введение запрета на продажу алкоголя в ночное время.

Став депутатом, буду добиваться, чтобы в нашем Виртуальном округе открылся еще один детский сад и поликлиника.

Молодой оппозиционер

Семен Леонидович Зяблик, временно не работает. 24 года. Родился в Минске. Окончил исторический факультет БГУ. Член партии Объединенный гражданский фронт (ОГФ). Выдвигается от нее же. Холост, детей нет. Постоянного дохода не имеет. Собственности не имеет. Увлечения: археология.

Подробнее о Семене Зяблике

Наша главная ценность — независимость. Своей главной задачей вижу защиту национальных интересов, языка и культуры. Поэтому считаю, что нужно как можно скорее денонсировать договор о Союзном государстве и работать над единением нации на благо всей страны. Целью на долгосрочную перспективу вижу вступление в ЕС.

Став депутатом, буду отстаивать демократические ценности, принцип разделения властей, добиваться честных и свободных выборов. Буду выступать за защиту прав меньшинств: национальных, религиозных, сексуальных, обеспечение достойных условий жизни для людей с ограниченными возможностями.

Считаю, что нужно закрыть неэффективные предприятия, сократить число госслужащих.

Убежден, Беларусь должна отказаться от:

— от строительства и запуска АЭС;

— всеобщей воинской обязанности и перейти к службе по контракту;

— распределения.

Необходимо вернуть льготные кредиты на строительство жилья для молодых семей, а наказание для несовершеннолетних по «наркотическим» статьям — снизить.

Став депутатом, добьюсь, чтобы в нашем Виртуальном округе были закрыты магазины разливного пива в жилых домах, а в каждом дворе были установлены спортплощадки.

Предприниматель

Михаил Казимирович Мицкевич, индивидуальный предприниматель. 38 лет. Родился в Любани Минской области. Окончил физический факультет БГУ. Беспартийный. Выдвигается путем сбора подписей. Женат, четверо детей: 11, 7, 5 и 3 лет. Доход за 2018 год — 80 тысяч рублей. Имеет в собственности автомобили Renault Master и Volkswagen Sharan, дом в Сенице, квартиру в Минске. Увлечения: велопрогулки с семьей, теннис.

Подробнее о Михаиле Мицкевиче

Пора перестать топтаться на месте и сделать решительный шаг в сторону рыночной экономики. Рынок — необходимое условие дальнейшего развития страны.

Нам надо:

— как можно скорее подписать соглашение с ЕС об упрощенном визовом режиме, поддерживать здоровые отношения с зарубежными партнерами, основанные на взаимных экономических интересах.

— установить общественный контроль над властью, перейти к выборности мэров.

— перестать «кошмарить бизнес», установить прозрачные и равные условия для предприятий всех форм собственности, провести приватизацию неэффективных госпредприятий, разрешить частную собственность на землю. Создать благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций. Если людям не мешать, они начнут зарабатывать сами.

— провести реформу пенсионной системы: заработанной пенсии должно хватать на безбедную жизнь. Материальная помощь должна быть адресной, а кредиты — доступными.

— высшее образование перевести под запросы рынка. Педагогам — повысить зарплаты и освободить от нагрузки, не связанной с образованием.

— отказаться от смертной казни. Но не в угоду Западу. А потому что это негуманный и нецивилизованный способ наказания даже самых жестоких преступников.

— стимулировать предпринимательскую инициативу среди молодежи, а также отменить «закон об отсрочках»: мозги важнее сапог. Более того, количество военнослужащих и милиционеров нужно сократить.

Став депутатом, добьюсь принятия закона против домашнего насилия.

Предлагаю в два раза поднять цены на алкоголь при покупке в ночное время, а «Табакерки» — закрыть.

В своем округе буду добиваться увеличения парковочных мест, ремонта дорожного покрытия на придворовых территориях и организации грамотного раздельного сбора мусора.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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