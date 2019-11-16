«У нас даже дети родились в один день». Истории людей, которые дружат 25 лет и больше (намного!)

Источник материала: Tut.by

Помните, как в детстве строили шалаш во дворе и кормили бездомных животных? Наверняка у вас во всем этом был напарник — верный друг, с которым вы были неразлучны. Удалось ли вам сохранить эту дружбу и перенести ее во взрослую жизнь? Мы пригласили в студию людей, которые дружат больше 25 лет (некоторые — уже 47!). Они вспомнили веселые моменты из детства, рассказали о своих ссорах и отношении близких к их долгой дружбе.