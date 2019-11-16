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«У нас даже дети родились в один день». Истории людей, которые дружат 25 лет и больше (намного!)
17.11.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, как в детстве строили шалаш во дворе и кормили бездомных животных? Наверняка у вас во всем этом был напарник — верный друг, с которым вы были неразлучны. Удалось ли вам сохранить эту дружбу и перенести ее во взрослую жизнь? Мы пригласили в студию людей, которые дружат больше 25 лет (некоторые — уже 47!). Они вспомнили веселые моменты из детства, рассказали о своих ссорах и отношении близких к их долгой дружбе.
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Люди, которые дружат 25 лет (а некоторые - 47) вспомнили веселые моменты из детства, рассказали о своих ссорах и отношении близких к их долгой дружбе.
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