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Состоялась сессия районного Совета депутатов

19.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ходе сессии был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Буда-Кошелевского района» генерал-майору Сергею Игнатовичу Новикову , уроженцу г.п. Уваровичи.

Кроме того, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева доложила об условиях оказания социальной помощи инвалидам, одиноким, многодетным и иным категориям граждан. Начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун проинформировал о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом в районе.

Состоялась сессия районного Совета депутатов
Вера Савельева
Состоялась сессия районного Совета депутатов
Виталий Подзерун

 

Ирина ШУТОВА

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В ходе сессии был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Буда-Кошелевского района» генерал-майору Сергею Игнатовичу Новикову ,...
 
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