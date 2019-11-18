Состоялась сессия районного Совета депутатов

Источник материала: Газета Авангард

В ходе сессии был рассмотрен вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Буда-Кошелевского района» генерал-майору Сергею Игнатовичу Новикову , уроженцу г.п. Уваровичи.

Кроме того, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева доложила об условиях оказания социальной помощи инвалидам, одиноким, многодетным и иным категориям граждан. Начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун проинформировал о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом в районе.









Ирина ШУТОВА

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