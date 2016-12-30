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Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера
31.12.2016 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Названа символическая сборная Кубка Шпенглера.
Вратарь: Элвис Мерзликин («Лугано»).
Защитники: Максим Норо (сборная Канады), Джеймс Висневски («Лугано»).
Нападающие: Эндрю Эббетт (сборная Канады), Евгений Ковыршин («Динамо» Минск), Дрю Шор («Давос»).
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Названа символическая сборная Кубка Шпенглера.
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