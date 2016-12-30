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Ковыршин вошел в символическую сборную Кубка Шпенглера

31.12.2016 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Названа символическая сборная Кубка Шпенглера.

Вратарь: Элвис Мерзликин («Лугано»).

Защитники: Максим Норо (сборная Канады), Джеймс Висневски («Лугано»).

Нападающие: Эндрю Эббетт (сборная Канады), Евгений Ковыршин («Динамо» Минск), Дрю Шор («Давос»).

 
Теги: Минск
 
 
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Названа символическая сборная Кубка Шпенглера.

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