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Моуринью – 6-й тренер, выигравший 150 матчей в АПЛ

31.12.2016 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).

Таким образом, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью стал шестым специалистом, выигравшим 150 матчей в АПЛ.

Ранее этого добивались: Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Харри Реднапп, Дэвид Мойес и Сэм Эллардайс.

 

 
 
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В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).

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