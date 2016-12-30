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Моуринью – 6-й тренер, выигравший 150 матчей в АПЛ
31.12.2016 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).
Таким образом, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью стал шестым специалистом, выигравшим 150 матчей в АПЛ.
Ранее этого добивались: Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Харри Реднапп, Дэвид Мойес и Сэм Эллардайс.
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В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).
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