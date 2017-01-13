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Australian Open. Саснович вышла в основную сетку турнира
14.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
Третий круг
Александра Саснович (Беларусь, 116 WTA) – Фанчжоу Лю (Китaй, 141 WTA) – 6:4, 6:0
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд...
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