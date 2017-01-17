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Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 18 января
18.01.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернете появилась новая порция фотографий со стройплощадки стадиона «Динамо», где проходит реконструкция арены.
Продолжается монтаж опор для кровли стадиона.
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В интернете появилась новая порция фотографий со стройплощадки стадиона «Динамо», где проходит реконструкция арены.
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