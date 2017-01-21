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Сергей Боровский: «Габовда? Это финансовые вопросы. Они не в моей компетенции»

22.01.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил причины ухода Юрия Габовды.

– Проясните ситуацию по Юрию Габовде.

– Это финансовые вопросы. Они не в моей компетенции. Сейчас приняли такой регламент по легионерам, на который я не рассчитывал. Планировал, что можно будет держать на поле шесть иностранцев, а приняли пять. И если придет Габовда, он будет вторым лишним.

– Выходит, он вам не нужен теперь?

– Я формировал команду без учета того, что он у нас есть. Юра не приехал и не начал тренироваться. Но если руководство примет его условия, то привыкать к моим требованиям ему не надо, – сказал Боровский.

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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский объяснил причины ухода Юрия Габовды.

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