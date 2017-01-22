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CAS принял решение снять отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

23.01.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.

Таким образом, отстранение с команды снято. CAS пришел к выводу, что доказательств вины спортсменов недостаточно.

Напомним, что сборная была дисквалифицирована на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции. На днях Французское антидопинговое агентство также прекратило расследование против четырех белорусских гребцов.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.

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