Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.

Таким образом, отстранение с команды снято. CAS пришел к выводу, что доказательств вины спортсменов недостаточно.

Напомним, что сборная была дисквалифицирована на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции. На днях Французское антидопинговое агентство также прекратило расследование против четырех белорусских гребцов.