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CAS принял решение снять отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
23.01.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.
Таким образом, отстранение с команды снято. CAS пришел к выводу, что доказательств вины спортсменов недостаточно.
Напомним, что сборная была дисквалифицирована на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции. На днях Французское антидопинговое агентство также
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.
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