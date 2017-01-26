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Трапашко перейдет в «Славию»
27.01.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, форвард Денис Трапашко перейдет в «Славию».
Ранее сообщалось о том, что игрок
В прошлом сезоне Трапашко провел 13 матчей за «Топредо-БелАЗ», в которых забил один гол. Подробную статистику игрока
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Как стало известно Tribuna.com, форвард Денис Трапашко перейдет в «Славию».
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