Как стало известно Tribuna.com, форвард Денис Трапашко перейдет в «Славию».

Ранее сообщалось о том, что игрок пройдет в мозырьском клубе просмотр.

В прошлом сезоне Трапашко провел 13 матчей за «Топредо-БелАЗ», в которых забил один гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь .