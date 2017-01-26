Бывший главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о своем увольнении из солигорского клуба и провел параллели с понижением в должности Сергея Никифоренко в футбольном «Шахтере».

- Как вам сообщили об увольнении?

– После победы над «Юностью» мы вернулись в Солигорск. Я спокойно начал готовиться к одной из вечерних тренировок. Вскоре ко мне подошел старший тренер Александр Алексеев и сообщил, что к занятию можно не готовиться, так как в Солигорск едет новый тренерский штаб, а меня увольняют. Я поехал к Головатому на «Беларуськалий». Он и озвучил причины, по которым меня убрали из команды.

- Что он сказал?

– Многое уже не помню. Я был на взводе, меня переполняли эмоции. Иван Иваныч сообщил, что игра команды не вызывает восхищения... Честно говоря, мне кажется, что решение о моем увольнении принималось не в Солигорске, а в другом месте, но конкретизировать я не буду.

- Все было решено заранее?

– Думаю, да. Директор клуба поздравлял с хорошими матчами, а параллельно за моей спиной вел закулисные игры. Вполне возможно, что мне и моим помощникам искали замену заблаговременно. Я не сторонник всех этих подковерных игр, интриг. Мне кажется, я открытый и прямой человек. Возможно, очень доверчивый. Меня учили доверять людям. Да, были те, кто помогал, поддерживал, но хватало и тех, кто специально пакостил мне и команде. Вполне вероятно, что кто-то просто воспользовался неудачей в Континентальном кубке и просто нажал на нужную кнопку.

У меня вот что еще вызвало непонимание. Приведу параллель с футболом. В прошлом году «Шахтер» тренировал Сергей Никифоренко. После завершения сезона его понизили в должности, но оставили работать в системе клуба. Там свои люди оказались нужны. Я команде отдал больше семи лет, но меня, мой тренерский штаб просто жестко смели, не предложив никакой альтернативы. Я этого не понимаю. Из-за этого, конечно, осталась обида. Но это уже вчерашний день, – сказал Гусов.

Полное интервью с Андреем Гусовым можно прочитать в материале Tribuna.com.

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