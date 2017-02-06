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БАТЭ пытался подписать 34-летнего форварда Майерхофера, но ветеран решил продолжить карьеру в Австрии
06.02.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине. Ветеран подписал контракт с австрийским клубом «Маттерсбург».
«Год назад я отверг предложение из Южной Кореи, потому что я все еще в отличной форме. Несколько дней назад я получил предложение от БАТЭ, а также от одного из клубов второй немецкой бундеслиги. Но в списке «Маттерсбурга» я был номером один, такое доверие подкупило», — цитирует нападающего laola1.at.
Майерхофер ранее выступал в составе «Рапида», «Вулверхэмптона», «Зальцбурга» и «Миллуола». Кроме того, в активе нападающего два матча в форме «Баварии» и 19 игр в составе национальной сборной Австрии.
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БАТЭ пытался подписать 34-летнего форварда Майерхофера, но ветеран решил продолжить карьеру в Австрии
Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине.
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