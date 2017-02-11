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Воспитанник «Ливерпуля» Максвелл и защитник Кривулькин – на просмотре в «Крумкачах»
12.02.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В расположение ФК «Крумкачы» на просмотр поступили еще два игрока: Роман Кривулькин и Уэйд Максвелл.
Роман Кривулькин (Беларусь, 1996) – левый защитник. Выступает за молодежную команду ЦСКА.
Уэйд Максвелл (Англия, 1997) – полузащитник, воспитанник «Ливерпуля». Выступает за молодежную команду «Барнсли».
Планируется, что все трое выйдут в сегодняшнем товарищеском матче против «Славии» 12 февраля.
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В расположение ФК «Крумкачы» на просмотр поступили еще два игрока: Роман Кривулькин и Уэйд Максвелл.
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