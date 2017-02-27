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Минское «Динамо» одержало первую за пять лет домашнюю победу в плей-офф

28.02.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом матче стартового раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2).

Эта победа стала первой для минчан на родном льду с 3 марта 2011 года. Тогда «зубры» одержали победу над «Локомотивом» в шестом матче серии (5:3).

 
 
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В четвертом матче стартового раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2).

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