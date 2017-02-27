В четвертом матче стартового раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:2).

Эта победа стала первой для минчан на родном льду с 3 марта 2011 года. Тогда «зубры» одержали победу над «Локомотивом» в шестом матче серии (5:3).