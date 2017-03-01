|
НБА. «Чикаго» примет «Голден Стэйт», «Портленд» – «Оклахома-Сити» и другие матчи
02.03.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Голден Стэйт», «Портленд» – «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет на своей площадке «Голден Стэйт», «Портленд» – «Оклахома-Сити».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии