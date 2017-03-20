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Медики не называют сроки восстановления Нехайчика
21.03.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин поделился информацией о состоянии футболистов.
«У нас все в строю перед этим контрольным сбором. Новых травм нет.
По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов. Он будет индивидуально тренироваться на сборе в Турции. Врачи пока не называют сроки его восстановления.
Также все еще травмирован Габулов. Остальные будут готовиться к матчу со «Спартаком» в общей группе», – сказал пресс-атташе.
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Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин поделился информацией о состоянии футболистов.
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