Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин поделился информацией о состоянии футболистов.

«У нас все в строю перед этим контрольным сбором. Новых травм нет.

По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов. Он будет индивидуально тренироваться на сборе в Турции. Врачи пока не называют сроки его восстановления.

Также все еще травмирован Габулов. Остальные будут готовиться к матчу со «Спартаком» в общей группе», – сказал пресс-атташе.