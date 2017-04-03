﻿ Сергей Сафарьян: «Сын в роли фитнес-инструктора? Если он получил нормальные оценки от УЕФА, я не буду обращать внимания на травлю и подколки по поводу того, что это мой сын». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Сын в роли фитнес-инструктора? Если он получил нормальные оценки от УЕФА, я не буду обращать внимания на травлю и подколки по поводу того, что это мой сын»

03.04.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, почему федерация не сможет осуществлять программу по укладке искусственных полей.

«Хотелось бы затронуть тему моего сына. Он не является штатным сотрудником Департамента судейства и инспектирования. Поэтому его нет в списках и регламентирующих документах.

Мой сын третий, кого ассоциация представила в качестве фитнес-инструктора в УЕФА. По первым двум мы получили отрицательные заключения. А мой сын съездил, прошел курсы и буквально неделю или две назад в Литве были очередные. Мы еще не получили отзывы о том, какие он получил оценки. Если он получил нормальные оценки, я не буду обращать внимания на всякого рода травлю и подколки по поводу того, что это мой сын. Он прошел хорошую школу, его попросили, чтобы я согласился, чтобы он пришел сюда работать. И если кто-то хочет с ним соперничать, я также приглашаю, пусть даст свое резюме и придет сюда поработает. Если кто-то думает, что это намазанное маслом место и здесь ничего делать не надо, то он очень быстро разочаруется. Если кто-то желает поработать фитнес-инструктором – пусть завтра приходит и встает в очередь», – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, почему федерация не сможет осуществлять программу по укладке искусственных полей.

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