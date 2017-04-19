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"Барселона" не забила "Ювентусу" и вылетела из Лиги чемпионов

19.04.2017 23:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Испанская "Барселона" сыграла в нулевую ничью с итальянским "Ювентусом" и не прошла в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.

"Барселона" не забила "Ювентусу" и вылетела из Лиги чемпионов
© REUTERS Susana Vera
"Атлетико" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В среду на стадионе "Камп Ноу" состоялся ответный поединок 1/4 финала ЛЧ между "Барсой" и "Юве". Игра завершилась без забитых мячей. В первой встрече, состоявшейся 13 апреля в Турине, победу праздновали хозяева — 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей (3:0) в полуфинал прошел "Ювентус".

В параллельном матче на стадионе "Луи II" "Монако" одолел дортмундскую "Боруссию" — 3:1. В составе победителей отметились Килиан Мбаппе (3-я минута), Радамель Фалькао (17) и Валер Жермен (81). У гостей гол на счету Марко Ройса (48). Напомним, первый поединок команд 13 апреля в Германии завершился также победой монегасков — 3:2. По сумме двух встреч (6:3) дальше идут футболисты "Монако".

Ранее в полуфинал вышли два мадридских клуба "Реал" и "Атлетико". Жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария). 

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны все участники полуфинальных встреч ЛЧ, жеребьевка состоится в ближайшую пятницу в швейцарском Ньоне.

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Мбаппе забивал во всех четырех матчах плей-офф ЛЧ, в которых он играл
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