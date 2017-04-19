МИНСК, 19 апр — Sputnik. Испанская "Барселона" сыграла в нулевую ничью с итальянским "Ювентусом" и не прошла в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.



© REUTERS Susana Vera "Атлетико" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В среду на стадионе "Камп Ноу" состоялся ответный поединок 1/4 финала ЛЧ между "Барсой" и "Юве". Игра завершилась без забитых мячей. В первой встрече, состоявшейся 13 апреля в Турине, победу праздновали хозяева — 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей (3:0) в полуфинал прошел "Ювентус".

В параллельном матче на стадионе "Луи II" "Монако" одолел дортмундскую "Боруссию" — 3:1. В составе победителей отметились Килиан Мбаппе (3-я минута), Радамель Фалькао (17) и Валер Жермен (81). У гостей гол на счету Марко Ройса (48). Напомним, первый поединок команд 13 апреля в Германии завершился также победой монегасков — 3:2. По сумме двух встреч (6:3) дальше идут футболисты "Монако".

Ранее в полуфинал вышли два мадридских клуба "Реал" и "Атлетико". Жеребьевка 1/2 Лиги чемпионов состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария).