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Андрей Крайнов: «СКА не был бы лишним в таком элитном турнире как SEHA-лига»

20.04.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор СКА Андрей Крайнов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову заявил о намерении попасть в SEHA-лигу.

– Увиденное и услышанное в Бресте укрепило ваши намерения повариться в этой соревновательной каше SEHA-лиги?

–  Было бы здорово. Нечего кривить душой: что хорошо — то хорошо. Балтийская лига, где мы сейчас играем, никогда не дотянет до подобного уровня без такого спонсора, как «Газпром».

Мне кажется, СКА не был бы лишним в этом элитном турнире. Вы же знаете нашу клубную концепцию. Она схожа с концепцией «Загреба»: опора на игроков своей страны. И ведь хорваты доказывают ее полезность, они все время на пьедесталах топ-турниров.

И сразу вопрос: а где там венгры с их звездным «Веспремом» или македонцы с «Вардаром»? Ведь этих соперников сборная Беларуси недавно уже обыгрывала. То есть я согласен, что в стране должен быть такой топ-клуб, как БГК. Но очень полезен в теперешнем формате и СКА, который будет работать в ином направлении.

Всегда считал, что так мы действуем совместно на благо общего дела. Брест обеспечивает сборную преимущественно первыми номерами, мы поставляем туда вторых. А иногда, как в случаях Королька, Солдатенко, Кулеша, уже и игроков «старта».

Все логично выстраивается, с моей точки зрения. И, рассуждая с позиций СКА, думаю, что участие в SEHA-лиге с ее спонсорскими финансовыми бонусами наши общие позиции могло бы сильно укрепить, – сообщил Крайнов.

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор СКА Андрей Крайнов в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову заявил о намерении попасть в SEHA-лигу.

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