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Goal.com: «МЮ» готов заплатить за защитника «ПСЖ» Маркиньоса 70 млн евро

21.04.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» готов предложить 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста сборной Бразилии.

Англичане надеются убедить Маркиньоса зарплатой – 10 миллионов евро в год.

«ПСЖ» не собирается продавать ключевых игроков и не одобрит трансфер даже за 100 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Маркиньоса смотрите здесь.

 
 
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед».

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