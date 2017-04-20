Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос интересен «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» готов предложить 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста сборной Бразилии.

Англичане надеются убедить Маркиньоса зарплатой – 10 миллионов евро в год.

«ПСЖ» не собирается продавать ключевых игроков и не одобрит трансфер даже за 100 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Маркиньоса смотрите здесь .