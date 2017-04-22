МИНСК, 23 апр — Sputnik. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) сохранила место в элитном дивизионе, обыграв команду Латвии, сообщает Sputnik.

В воскресенье команда Юрия Файкова провела решающий поединок за право остаться в элите мирового хоккея против сверстников из Латвии. Игра завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе победителей точными бросками отметились Иван Дроздов (7-я минута), Дмитрий Дерябин (20) и Андрей Павлено (44).

Напомним, в первом матче белорусы одержали победу (3:2), затем поражение (2:0). Воскресный поединок стал решающим для молодых хоккеистов.

В финале Чемпионата мира встретятся команды США и Финляндии, во встрече за бронзу сойдутся россияне и шведы. Игры проходят в словачкой Попраде.

В следующем году юниорская сборная вновь выступит в элите на турнире, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске (Россия).