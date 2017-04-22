﻿ Хоккей: белорусские юниоры остались в мировой элите. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккей: белорусские юниоры остались в мировой элите

23.04.2017 17:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) сохранила место в элитном дивизионе, обыграв команду Латвии, сообщает Sputnik.

В воскресенье команда Юрия Файкова провела решающий поединок за право остаться в элите мирового хоккея против сверстников из Латвии. Игра завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе победителей точными бросками отметились Иван Дроздов (7-я минута), Дмитрий Дерябин (20) и Андрей Павлено (44).

Напомним, в первом матче белорусы одержали победу (3:2), затем поражение (2:0). Воскресный поединок стал решающим для молодых хоккеистов.

В финале Чемпионата мира встретятся команды США и Финляндии, во встрече за бронзу сойдутся россияне и шведы. Игры проходят в словачкой Попраде.

В следующем году юниорская сборная вновь выступит в элите на турнире, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске (Россия).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за девятое место на Чемпионате мира белорусские хоккеисты оказались сильнее сверстников из Латвии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктория Азаренко: «Хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали на трибунах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика