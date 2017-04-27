Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о системе работы судейского корпуса.

– Судья Никита Пыреев соответствует уровню высшей лиги?

– Подробно его работу на матче «Нафтана» мы оценивали в программе «Судите с нами». По итогу он принял правильное решение, но ошибся в методическом плане. Он не услышал подсказку ассистента и поторопился с вынесением решения. Это плохо, но не смертельно, поскольку решение было вынесено правильное.

Но за эту ошибку Пыреев пока матчи высшей лиги не обслуживает. Когда он вернется к обслуживанию встреч элитного дивизиона, не скажет сейчас никто. Это зависит от того, как он будет работать на играх минорных лиг. Но всем надо отчетливо понимать: у нас не 150 арбитров, которых можно после каждого тура отстранять навсегда. Поэтому те арбитры, которые допущены на сезон, будут продолжать обслуживать матчи высшей лиги. Но у кого-то таких встреч будет 20-25, а у кого-то может три остаться. Это зависит от качества работы арбитров.

– Есть ли на подходе молодые арбитры, которые в будущем будут обслуживать матчи высшей лиги?

– Вы могли взять и сравнить список судей на 2016 и 2017 года. Мы ввели пять молодых арбитров. За этими судьями внимательно следили в течение предыдущего сезона. В этом году то же самое: мы внимательно следим за работой судей в первой и второй лигах. За ними внимательно следят наставники, инспекторы и представители департамента судейства и инспектирования. Они отмечают, у кого какая динамика идет в этом сезоне.

По окончанию сезона отмечаются те арбитры, которые за год прибавили и на которых нужно обратить внимание. Когда начинается сезон подготовительный, те арбитры, которые показали себя и продемонстрировали свой потенциал, вызываются на сборы с более высокой категорией. Те ребята, которые сейчас допущены к обслуживанию матчей элитного дивизиона, прошли предсезонную подготовку с арбитрами высшей лиги. По итогам этой подготовки было принято решение о том, можно допускать этих арбитров к обслуживанию матчей высшей лиги или нет. Эти рекомендации дает департамент судейства и инспектирования, судейский комитет и независимые бывшие арбитры. Затем эти списки выносятся на Исполком, где идет обсуждение.

Система по отслеживанию перспективных судей в первой и второй лигах выстроена достаточно давно, – сказал Сафарьян.

Напомним, Никита Пыреев обслуживал матч 1-го тура чемпионата страны «Нафтан» – «Слуцк». Арбитр допустил методическую ошибку в одном из эпизодов матча (отметка 5:08).

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