Генеральный директор «Юности» Алексей Прокопович прокомментировал критику главного тренера команды Михаила Захарова в адрес руководства клуба.

«Тяжело говорить об удовлетворении вторым местом для «Юности». Мы всегда ориентируем команду только на победу, поэтому было определенное разочарование.

Причины разгрома 0:4 от «Немана» в финале? Во-первых, был долгий сезон. С учетом игр Лиги чемпионов. Во-вторых, была излишняя самоуверенность. В СМИ говорили, что «Юность» – это как БАТЭ в футболе. Все эти разговоры о том, что клуб сильнейший за последнее время, сыграло отрицательную роль.

Послематчевые комментарии Захарова? Михал Михалыч – одиозная фигура, которая всегда может что-то сказать. Он не говорит это буквально, просто он для красного словца сказал, что Гродно предпочтительнее нас. На самом деле, конечно, «Юность» – далеко не бомжи. У нас, как и у всех клубов, есть определенные проблемы, над решением которых мы работаем. Но нельзя сказать, что в финансовом плане сезон провальный. Проблемы есть, но не такие глобальные.

На мой взгляд, финансовые вопросы – второстепенный момент. Клуб не такой уж и нищий, чтобы не решать таких вопросов. Думаю, мы где-то ошиблись в легионерах. От них (например, от Михнова) зависела игра. Он показал все, что мог. От Шевченко и в целом от защиты мы, конечно, не ожидали такого провала.

Тренеры должны тоже сделать определенные выводы. Подготовка к финалу должна быть такой, чтобы были годные и физические кондиции, и психологические.

Итоги сезона? Выступать с лучшими командами Европы в Лиге чемпионов и даже выйти в плей-офф – это очень хороший результат, который намного перевешивает неудачу в финале. И не потому, что я об этом говорю, но и потому что другие об этом говорят. Благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов мы по всем документам нормативным завоевали высокие спортивные достижения, можем пользоваться различными указами президента, чтобы иметь большее финансирование», – сказал Прокопович.

Михаил Захаров: «Мы не то, что бомжи. Но как-то так. Конечно, мы не «Брест». Но у нас финансовые затруднения»