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Вадим Сашурин: «Вероятность, что Азаренко восстановится и будет играть в финале Кубка Федерации, достаточно высока»
28.04.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне тренер по физподготовке Арины Соболенко Вадим Сашурин рассказал, что Виктория Азаренко органично вписывается в коллектив сборной Беларуси.
«Азаренко – великая личность. Мне очень понравилось, как она вела себя в матче против швейцарок. Вика сделала все, чтобы быть частью команды, хотя сама не могла выйти на корт. Накануне матча подходила ко мне, рассказывала о своем взгляде на подготовку Соболенко, на какие моменты стоит обратить внимание.
Азаренко органично вписывается в коллектив, а ведь это, как ни крути, великий человек с мощной аурой. Однозначное подспорье для белорусской команды. Вероятность того, что Азаренко восстановится к ноябрьскому финалу и будет в нем играть, достаточно высока», – сказал Сашурин.
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Вадим Сашурин: «Вероятность, что Азаренко восстановится и будет играть в финале Кубка Федерации, достаточно высока»
Знаменитый белорусский биатлонист, а ныне тренер по физподготовке Арины Соболенко Вадим Сашурин рассказал, что Виктория Азаренко органично вписывается в...
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