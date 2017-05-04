Чемпионат мира по муай-тай: ринги специально заказывали в Китае

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Ринги для Чемпионата мира по муай-тай в Минске заказывали в Китае, собирали их здесь также китайские специалисты, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса Юрий Караев.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Минск принимает Чемпионат мира по муай-тай

Чемпионат мира по муай-тай пройдет в белорусской столице 4 — 12 мая. В четверг во Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия мирового первенства. Участие в мероприятии приняли президент и генсек Международной федерации любительского муай-тай IFMA доктор Сакчай Тапсуван и Стефан Фокс, а также министр спорта и туризма Александр Шамко, мэр белорусской столицы Андрей Шорец.

"Конечно, были сложности при организации Чемпионата мира, например: чуть попозже пришли те же ринги. Это не отечественные ринги. Наши здесь не пройдут. Есть определенная фирма, только она одна сертифицирована для этого вида спорта. Здесь не пройдут ринги даже другой марки", — сказал Караев в беседе со Sputnik перед церемонией открытия ЧМ.

По его словам, ринги китайского производства. "И собирали их китайцы, которые сюда специально прилетели", — добавил собеседник агентства.

Караев обратил внимание, что после завершения ЧМ ринги будут использоваться для внутренних соревнований, а также для тренировок спортсменов.

Перебили Мексику

Караев рассказал, что белорусские бойцы на хорошем счету в IFMA. По словам главы белорусской федерации, инициатором проведения ЧМ в Беларуси стал Шамко. "Он говорит мне, пригласи к нам (Чемпионат мира — Sputnik), вы ведь на неплохих местах стоите, я думаю, что заслужили провести турнир благодаря нашим спортсменам", — сказал Караев.

Тогда он с эти предложением отправился к Фоксу — генсек обещал рассмотреть белорусскую заявку. "По словам Фокса, он даже как будто перебил чемпионат с Мексики на нас. Вот так даже получается", — продолжил Караев.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса Юрий Караев

Собеседник Sputnik отметил, что Фокс оценил выгоду проведения турнира в Беларуси как с коммерческой точки зрения, так и точки зрения логистики. "Сюда удобно добираться и Юга, и с Севера, и с Запада, и с Востока", — пояснил Караев.

"Высокие. Должны быть в призах", — заключил Караев, оценивая шансы белорусов на домашнем ЧМ.

Участие в ЧМ в Минске примут более 700 спортсменов из почти 70 стран мира. Беларусь на турнире представят 35 атлетов.