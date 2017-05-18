ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кононов возглавит «Терек» по окончании сезона

19.05.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подтвердил информацию о том, что его пост по окончании текущего сезона займет Олег Кононов.

«Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю.

Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы. Считаю, что это было бы не совсем правильно. После отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо», – сказал Рахимов.

Рахимов работал в «Тереке» с 2013 года. Кононов с 2013 по 2016 год тренировал «Краснодар».

За тур до конца чемпионата России «Терек» занимает шестое место в таблице, набрав 45 очков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подтвердил информацию о том, что его пост по окончании текущего сезона займет Олег Кононов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рим (ATP). Надаль проиграл Тиму, Джокович сыграет с дель Потро, Зверев вышел в 1/2 финала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика