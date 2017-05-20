Роналду забил 40 голов в седьмом сезоне подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил 40-й гол в нынешнем сезоне.

Форвард открыл счет в матче с «Малагой».

На счету португальца 25 мячей в примере. Также он 10 раз отличился в Лиге чемпионов, 4 – в играх чемпионата мира среди клубов, 1 – в Кубке Испании.

Нападающий в седьмом сезоне подряд забил 40 или большее число голов.