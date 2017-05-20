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Роналду забил 40 голов в седьмом сезоне подряд

21.05.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил 40-й гол в нынешнем сезоне.

Форвард открыл счет в матче с «Малагой».

На счету португальца 25 мячей в примере. Также он 10 раз отличился в Лиге чемпионов, 4 – в играх чемпионата мира среди клубов, 1 – в Кубке Испании.

Нападающий в седьмом сезоне подряд забил 40 или большее число голов.

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил 40-й гол в нынешнем сезоне.

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