С чемпионата Украины снялись 2 клуба, в лиге осталось 2 команды

Украинские клубы «Кривбасс» и «Белый Барс» заявили о том, что снимаются с участия в чемпионате страны.

Напомним, ранее от участия в чемпионате Украины отказался харьковский «Витязь» и киевские «Дженералз». Таким образом, в лиге осталось 2 команды.

В прошлом чемпионате Украины участвовало 6 клубов.