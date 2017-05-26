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С чемпионата Украины снялись 2 клуба, в лиге осталось 2 команды
27.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинские клубы «Кривбасс» и «Белый Барс» заявили о том, что снимаются с участия в чемпионате страны.
Напомним, ранее от участия в чемпионате Украины отказался харьковский «Витязь» и киевские «Дженералз». Таким образом, в лиге осталось 2 команды.
В прошлом чемпионате Украины участвовало 6 клубов.
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Украинские клубы «Кривбасс» и «Белый Барс» заявили о том, что снимаются с участия в чемпионате страны.
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