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С чемпионата Украины снялись 2 клуба, в лиге осталось 2 команды

27.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинские клубы «Кривбасс» и «Белый Барс» заявили о том, что снимаются с участия в чемпионате страны.

Напомним, ранее от участия в чемпионате Украины отказался харьковский «Витязь» и киевские «Дженералз». Таким образом, в лиге осталось 2 команды.

В прошлом чемпионате Украины участвовало 6 клубов.

 
 
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Украинские клубы «Кривбасс» и «Белый Барс» заявили о том, что снимаются с участия в чемпионате страны.

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