Кубок конфедераций: австралийцы удивились приятному сюрпризу в Сочи

МИНСК, 23 июн — Sputnik. Австралийские футбольные болельщики были приятно удивлены тому, как их приняли в Сочи местные жители, а также уровнем организации Кубка конфедераций, сообщает The Guardian .

Арена "Фишт" в Сочи принимала матч группового раунда Кубка конфедераций Австралия — Германия 19 июня. Поединок завершился со счетом 2:3 в пользу подопечных Йоахима Лёва. По информации издания, Однако их ждал приятный сюрприз.

"Фанаты, естественно, очень расстроились из-за того, что Австралия проиграла Германии Но место проведения матча превзошло все ожидания. У каждого были свои представления о том, какой будет Россия, но реальность им в итоге абсолютно не соответствовала", — рассказал директор фан-клуба австралийской национальной сборной Аарон Зоанетти.

Как отмечает издание, организаторы проделали впечатляющую работу, обеспечив "безболезненный" въезд СМИ и болельщикам. Традиционный тягостный процесс получения визы был отменен для тех, у кого есть так называемый паспорт болельщика. Он будет действовать и в следующем году во время Чемпионата мира.



© Sputnik Александр Вильф Гостеприимные россияне оказали теплый прием иностранным болельщикам, за что те им очень благодарны

В аэропортах для удобства туристов повесили новые табло на английском языке, а на стадионе "Фишт" было полно волонтеров в красных куртках, готовых оказать посетителям необходимую поддержку.

По словам Зоанетти, с точки зрения организации передвижения фанатов Сочи оказался самым удобным городом на его памяти, удобнее, чем в Бразилии и ЮАР.

"Тут все так же хорошо развито, как в любом европейском городе, люди более открытые, чем вы могли бы себе представить, и хотя языковой барьер — проблема, местные жители оказались очень услужливы", — рассказал он.

Ложка дегтя

Единственное, что разочаровало многих болельщиков, — это отсутствие атмосферы единства во время матча с Германией. Во-первых, стадион был заполнен едва ли наполовину, во-вторых, на нем не было отдельного сектора для австралийцев.

"Все были разделены, из-за чего у фанатов не было возможности разделить общие эмоции. Я был сам по себе, а ближайший собрат-фанат "соккеру" находился в 50 метрах от меня", — отметил футбольный историк Лес Стрит.



© REUTERS Carl Recine Болельщики на арене "Фишт" в Сочи перед матчем Австралия - Германия

Между тем в Санкт-Петербурге болельщики австралийской сборной в преддверии матча с Камеруном (завершился со счетом 1:1) выразили "отчаянную надежду" на то, что их команда пробьется на Кубок мира, чтобы им было ради чего вернуться в Россию в следующем году.

"Как верный приверженец австралийской сборной, я всегда стараюсь попадать на мировые первенства", — поделился болельщик из Сиднея Джошуа Харкин, который наблюдал за любимой командой на чемпионатах в Германии, ЮАР, Бразилии и Иране.



© Sputnik Александр Вильф Сборная Австралии по футболу перед игрой с Камеруном

Австралиец выразил желание вновь вернуться в Россию на Чемпионат мира в 2018 году. "Конечно, есть некоторые неприятные процедуры — получение паспорта болельщика, необходимость отслеживать бронирование в отелях, но место проведения и сам футбол с лихвой это компенсируют", — сказал Харкин.

Австралия занимает третье место в группе В, набрав в двух встречах одно очко. Помимо команды с Зеленый континента в квартете также выступают чилийцы (4 очка, первое место), немцы (4 очка, второе место) и камерунцы (1 очко, четвертое место).

Следующий матч австралийцы проведут 25 июня против сборной Чили в Москве.