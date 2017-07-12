БАТЭ – «Алашкерт». Болельщики хозяев свистели в адрес борисовчан и скандировали «Уходи!»

Сегодня в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).

18 июля пройдет ответная игра.

Отметим, что в первом тайме Алексей Риос открыт счет, а во втором полузащитник записал на свой счет автогол, неудачно сыграв у своих ворот.

Добавим, что после окончания матча болельщики свистом провожали БАТЭ и скандировали «Уходи!». Скорее всего, этот посыл был адресован главному тренеру борисовчан Александру Ермаковичу.

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