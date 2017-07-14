Юрий Габовда: «Были не футбольные нюансы, из-за которых мой переход в минское «Динамо» блокировался»

Экс-полузащитник «Динамо-Минск» Юрий Габовда, недавно пополнивший ряды венгерского «Бальмазуйвароша», рассказал о том, почему не вернулся в белорусский клуб.

- Была информация, что ты мог вернуться в минское «Динамо».

– Да, это правда. Шанс вернуться был, да я и сам горел желанием снова оказаться в «Динамо». Даже сам звонил Сергею Гуренко, разговаривал с ним. Он знал о моем желании перейти в «Динамо» даже на небольшие деньги. И все потому, что очень хотел помочь клубу и снова стать его частью.

Уверен на 100%, что пригодился бы «Динамо». Время шло, я отказал трем клубам, которые предлагали перейти к ним в это трансферное окно. Но моего желания вернуться в Минск, видимо, было мало, не ценится оно. К тому же я же не чужой человек для клуба, все принципы и требования клуба знаю. Но все-таки, как сказали мне люди, приближенные к «Динамо», были не футбольные нюансы, из-за которых мой переход блокировался.

Очень жаль, что не удалось поговорить с Юрием Александровичем Чижом. Уверен, если бы он меня выслушал, многое бы узнал, понял мое стремление. Тем не менее, спасибо и Сергею Гуренко, что он уделил мне время, выслушал, пусть и не сделал в итоге выбор в мою пользу. Это футбол, это жизнь. Идём дальше!

Наверное, так угодно судьбе, что я готов был просто вернуться в клуб, играть не за деньги, а в итоге получил очень хорошее предложение из Венгрии, где футбол развивается и в него вкладываются большие финансы, в том числе в инфраструктуру. Я очень приятно удивлен положением вещей здесь и отношением к делу, – сказал Габовда.