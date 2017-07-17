МИНСК, 17 июл — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ понимают, что стоит на кону перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ереванского "Алашкерта", заявил капитан "желто-синих" Виталий Родионов.



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Ответный поединок второго отборочного раунда ЛЧ между армянским "Алашкертом" и БАТЭ состоится в Ереване 18 июля (на в 19:00 по минскому времени). Первый поединок на "Борисов-Арене" завершился со счетом 1:1 .

"Посыпать головы пеплом не собираемся. Ведь есть в запасе еще один поединок, в которым необходимо проявить свои лучшие качества. Уверен, ребята это ясно осознают, равно как и понимают, что на кону", — приводит слова Родионова пресс-служба клуба .

Футболист, которой не сможет помочь "желто-синим" в выездном поединке из-за дисквалификации, отметил, что летит в столицу Армении в первую очередь в качестве члена команды. По словам Родионова, все время он будет находиться с партнерами и тренироваться тоже будет вместе с ним. "Это позволит гармонично заполнить образовавшуюся паузу, синхронизировать свое состояние с состоянием партнеров. С другой стороны, раз не сыграю, мое положение отдаленно напоминает статус туриста", — пояснил он.



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Родионов добавил, что летит в Армению "с мыслями, что все будет хорошо". "Нисколько не сомневаюсь: в Ереване БАТЭ продемонстрирует максимум возможного", — продолжил игрок.

"Прежде всего нужно справиться с волнением, которое в силу известных причин может оказывать влияние. Требуется обязательно избавиться от спешки в решениях. И, разумеется, выйти и сыграть на своем уровне", — сказал Родионов и подчеркнул, что борисовчане приложат максимум усилий для выездной победы.