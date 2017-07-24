Белорусский специалист Олег Кубарев возглавил «Торпедо-БелАЗ».

Предыдущим местом работы специалиста был «Шахтер», с которым тренер расстался после первого круга чемпионата Беларуси. Помогать Кубареву будет Павел Евсеенко, работавший вместе с ним в Солигорске.

Кубарев уже возглавлял «Торпедо-БелАЗ» с 2006 по 2009 года.



