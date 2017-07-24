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Кубарев возглавил «Торпедо-БелАЗ»
25.07.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев возглавил «Торпедо-БелАЗ».
Предыдущим местом работы специалиста был «Шахтер», с которым тренер расстался после первого круга чемпионата Беларуси. Помогать Кубареву будет Павел Евсеенко, работавший вместе с ним в Солигорске.
Кубарев уже возглавлял «Торпедо-БелАЗ» с 2006 по 2009 года.
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Белорусский специалист Олег Кубарев возглавил «Торпедо-БелАЗ».
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