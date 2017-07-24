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Минское «Динамо» проявляет интерес к Кобину

25.07.2017 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин попал в сферу интересов минского «Динамо», сообщает Sport Arena.

Решение по трансферу будет принято в ближайшие несколько дней.

Тренерский штаб «Динамо» видит в украинском защитнике усиление правого фланга обороны.

32-летний футболист разорвал контракт с «Шахтером» и находится в статусе свободного агента.

Экс-защитник сборной Украины уже выступал в чемпионате Беларуси, в составе солигорского «Шахтера», за который провел 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Василию Кобину со стороны пражской «Славии».

В прошлом сезоне воспитанник закарпатского футбола провел всего 2 матча в составе горняков.

 
 
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Экс-защитник «Шахтера» Василий Кобин попал в сферу интересов минского «Динамо», сообщает Sport Arena.

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