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Кубок Салея. «Гомель» – «Могилев», «Неман» играет с «Лидой» и другие матчи

17.08.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Группа А

Динамо Молодечно – Црвена Звезда

17 августа, 19.00

Брест – Беларусь U-20

17 августа, 19.00

Положение команд: Юность – 12 очков (4 матча), Шахтер – 7 (3), Динамо-Молодечно – 5 (2), Беларусь U20 – 3 (2), Брест – 3 (2), Химик – 0 (3), Црвена Звезда – 0 (3).

Группа B

Гомель – Могилев

17 августа, 19.00

Металлург – Витебск

17 августа, 19.00

Неман – Лида

17 августа, 19.00

Положение команд: Неман – 9 (3), Гомель – 6 (2), Лида – 4 (2), Витебск – 2 (3) Металлург – 0 (2), Могилев – 0 (2).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Группа А Динамо Молодечно – Црвена Звезда 17 августа, 19.00 Брест – Беларусь U-20 17 августа, 19.00 Положение команд: Юность – 12 очков (4 матча), Шахтер – 7 (3), Динамо-Молодечно...

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