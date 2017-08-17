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«Реал» намерен обжаловать дисквалификацию Роналду в TAD
18.08.2017 02:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» намерен обжаловать 5-матчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду в испанском дисциплинарном комитете по спорту (TAD).
Мадридский клуб хочет добиться смягчения наказания, вынесенного за то, что 32-летний форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Клуб уверен в невиновности игрока.
Ранее апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола
Игрок пропустил ответный матч Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:0). Кроме того, Роналду не сыграет в первых четырех турах примеры против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедада».
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«Реал» намерен обжаловать 5-матчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду в испанском дисциплинарном комитете по спорту (TAD).
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